Elecciones 2018: Margarita Zavala niega declinar por otro candidato

La candidata independiente a la Presidencia de la República, en las elecciones del próximo domingo 1 de julio de 2018, Margarita Zavala, negó contar con planes para declinar por algún otro candidato e instó a los ciudadanos a no conformarse con el "menos malo”.

Cuestionada sobre si declinaría por algún otro contendiente en caso de que su candidatura no llegará a la boleta electoral, Zavala respondió que ella es la única candidata que no llegó a la boleta por decisión de alguien que pertenece a la estructura del poder y negó declinar por alguno de ellos pues han formado alianzas que tumbaron los ideales originales de su partido.

“A mí me tiene en la boleta la voluntad de cientos de miles de ciudadanos, me sometieron a un riguroso requisito democrático, lo cual no lamento sino al contrario me siento orgullosa, con base en ello me siento con toda la fuerza para poderles ganar. Nada de mi camino ha sido fácil, solo tuve que quedar bien con los ciudadanos no con nadie de la estructura de poder”.afirmó Margarita Zavala