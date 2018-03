Elecciones 2018: Margarita Zavala, la primera candidata independiente en la historia

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló a la expanista, Margarita Zavala, como candidata independiente a la presidencia de México en la madrugada del viernes 30 de marzo, a pesar de seguir en proceso de investigación con respecto a los apoyos irregulares que la aspirante recibió, acusaciones de las cuales su responsabilidad no ha sido deslindada.

Por lo pronto Zavala estará en la boleta electoral de las elecciones del domingo 1 de julio y como la primera candidata independiente de la historia de México que va por la presidencia de la República.

Aunque el INE encontrara en la última revisión de las firmas de la aspirante 432 simulaciones, 212 mil 198 fotocopias de credenciales, y 6 mil 714 documentos invalidos, como licencias de manejo o tarjetas de presentación, esto no detuvo al instituto para avalarla oficialmente.

La cifra mínima exigida de apoyos requeridos por le INE eran de 866 mil 593 y tras su derecho de audiencia, Zavala logró recuperar 2 de los 432 registros previamente revisados, sumando en total 870 mil 170 firmas que la llevaron un paso más cerca de los pinos.

Hace unos momentos, el @INEMexico aprobó por unanimidad mi registro como candidata independiente. Estoy en la boleta. — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 30 de marzo de 2018

En la sesión de consejeros del INE que se llevo a cabo el 29 de marzo a las 21:00 horas, se deliberó el caso de Margarita Zavala referente a las irregularidades encontradas en las firmas que recolectó la aspirante presidencial, en donde señalaron que dichos apoyos ya habían sido restados de su total de firmas y un así la expansiva llegó al número de registros validos que necesitaba para la candidatura.

Los consejeros anunciaron que el Instituto empezó un procedimiento especial sanciona torio y además se le avisó a la Fepade sobre el caso, quien también esta tomando cartas en el asunto.

“Más vale una sanción tardía que un castigo sin debido proceso”, dijo el consejero Ciro Murayama.

De acuerdo con Murayama, cualquier aspirante independiente a la presidencia de México o cualquier otro cargo a nivel federal o estatal, no debería tener un lugar en la boleta electoral en caso de tener firmas falsas.

“Mi convicción ética es que todo aquel que envío a través de sus auxiliares millares o cientos de miles de apoyo falsos no debiese estar en la boleta… pero como autoridad para negar un derecho fundamental debe haber una acción bien identificada con tal sanción”, aseguró Ciro.

Afirmo también que “la entrega de apoyos inválidos es una conducta que nuestra Legislación ni imaginó, y no debe quedar sin sanción si fue premeditada, pero para ello debe mediar un juicio que no ha habido”.

“Si hoy, con los elementos que tenemos, negáramos el registro a Margarita Zavala atropellaríamos su derecho porque ni ha sido emplazada en un procedimiento, ni ha sido, como dicen los abogados, vencida en un juicio”, dijo.

Comparto mis razones para votar a favor de la candidatura de @Mzavalagc. Si bien 45% de sus apoyos no fueron validados por @INEMexico, debe mediar un juicio para negar un derecho fundamental. Más vale una sanción tardía que un castigo sin debido proceso. https://t.co/gCZXvhhplk — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) 30 de marzo de 2018

De igual forma el consejero Ciro Murayama presentó un desglose del total de firmas que Zavala presentó ante el INE de las cuales 45% no fueron validadas.

“En el caso que nos ocupa, del aspirante Margarita Zavala, se recibió el total de 1 millón 578 mil apoyos, de esos 132 mil eran duplicados entre sí, 13 mil eran de ciudadanos que estaban en padrón pero no en la Lista Nominal, es decir, que no tenían su Credencial vigente y por lo tanto, no podían dar el apoyo; 10 mil eran bajas del Registro, lo cual implica personas fallecidas o con pérdida de derechos políticos, 4 mil 900 no encontrados y más de 327 mil inconsistencias de datos.

En total quedaron 1 millón 89 mil apoyos coincidentes con el Listado Nominal, es decir, en la primera fase se identificó que 489 mil, el 31 por ciento de los apoyos enviados por la aspirante no podían ser validados”, explicó Murayama.

“Del millón 89 mil coincidentes en la Lista Nominal y tras conceder derecho de audiencia, 430 fueron simulaciones de credenciales, 212 mil 198 fotocopias y 6 mil 714 documentos no válidos como tarjetas de presentación, credenciales de cadenas comerciales, licencias de manejo, etcétera.

Así que de nuevo hubo una reducción por presentación de apoyos sin sustento de 219 mil 432, o sea, que de lo coincidente en la Lista Nominal el 20 por ciento, 1 de cada 5 fue un apoyo que esta autoridad ya dictaminó el pasado 23 de marzo como ‘incorrecto’ en términos de la normatividad aplicable. Así que del millón 578 mil apoyos que al principio envió el aspirante, 708 mil 604 no fueron válidos, el 45 por ciento”.

En la sesión de consejeros del INE, la cual se extendió hasta la madrugada del 30 de marzo, también se validaron las candidaturas de AMLO, Anaya y Meade, además de la de Margarita Zavala. Sin embargo la expanista empezó su evento de arranque de campaña en el Ángel de la Independencia, antes de que el Instituto confirmará oficialmente su candidatura.

Debajo del Ángel de la Independencia, estatua de la victoria alada, que por cierto es mujer, iniciamos la primera campaña independiente para la Presidencia de México. Con valor y con #valores, ¡vamos a ganar! pic.twitter.com/YBJpVSBp0O — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 30 de marzo de 2018

Ríos y Bronco no lo lograron

En el caso de los demás aspirantes a candidatos independientes a la presidencia de México, el Instituto Nacional Electoral anunció que ni Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ni el senador Armando Ríos Piter, lograron las firmas necesarias para lograr un lugar en la boleta presidencial, el domingo 1 de julio.

En el proceso de investigación que empezó tanto el INE como la Fepade sobre las irregularidades en las firmas de ambos aspirantes fueron encontrados varios apoyar con irregularidades que no les permitieron continuar con el proceso electoral.

Sin embargo el Bronco no quita el dedo del renglón y anunció la noche del jueves 29 de marzo que acusara al INE por violar sus derechos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.