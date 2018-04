Elecciones 2018: Margarita Zavala dice tener más autoridad moral que otros candidatos

Margarita Zavala, candidata independiente por la Presidencia de la República, ha atacado a sus contendientes diciendo que ella es mucho más honesta y tiene más autoridad moral que los otros candidatos para gobernar al país, durante una comida de recaudación de fondos para su campaña.

Frente a empresarios de Guanajuato, la ex primera dama ha asegurado que nadie le puede reclamar que tenga departamentos, operaciones de 54 millones de pesos, lavado de dinero o que ella haya ocultado algún acto de corrupción.

"Frente a los cuatro que me ponen, por supuesto que me siento con mucha más autoridad moral para guiar a mi país, porque a lo mejor no me oirás gritar, no suelo gritar, porque a lo mejor no me verán dar una patada, pero pueden ver toda mi vida y de ello nadie puede hablar, ni de departamentos que no se encuentran o que se donaron para que nadie supiera o de operaciones de 10 o 54 millones de pesos, ni de 100 millones, ni de lavado de dinero".