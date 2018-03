Elecciones 2018: Margarita Zavala dice "No podemos dar amnistía al crimen organizado como propone Andrés Manuel".

Margarita Zavala, candidata a la presidencia de la República por la vía independiente, lamentó el día de ayer el cierre de la distribuidora de Coca-Cola en Ciudad Altamirano, Guerrero debido a la inseguridad que se da en el lugar y a las amenazas y agresiones que han sufrido los colaboradores y las instalaciones por parte del crimen organizado, las cuales empezaron en enero de este año.

En un comunicado de prensa la empresa especificó sus razones:

Margarita Zavala a través de su cuenta de Twitter expresó su enojo por la situación de Coca-Cola y su cierre debido a la inseguridad.

En el mismo post la ex primera dama también se fue en contra de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, criticando la amnistía que quiere tener ante el crimen organizado.

Lamento el cierre @CocaColaMx @FEMSA en Ciudad Altamirano a causa de la inseguridad. No podemos dar amnistía al crimen organizado como propone @lopezobrador_ , tenemos que enfrentarlo.

A lo que López obrador comento hace unos meses:

"Si es necesario, vamos a convocar a un diálogo para que se otorgue amnistía, siempre y cuando se cuento con el apoyo de las víctimas y familiares. No descartaremos el perdón. En mi tierra siempre se dice ni perdón ni olvido, yo no comparto eso. Yo si creo que no hay que olvidar, pero sí se debe perdonar, si está de por medio la paz y tranquilidad de todo el pueblo".