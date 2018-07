Elecciones 2018: Margarita Zavala asiste a votar en la CDMX

La ex primera dama de México y ex candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, asistió a votar en la delegación Álvaro Obregón, de la Ciudad de México.

Un poco antes de las 10:00 am, la ex candidata y el ex presidente, su esposo Felipe Calderón, asistió a la casilla número 115 ubicada en Calzada de los Leones, en la colonia Las Águilas, en la Ciudad de México.

Zavala no confirmó por quien votó pero se rumora que por el candidato a la presidencia por el PAN, Ricardo Anaya.

Cabe señalar que pesar de que su nombre aparece en la boleta, el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los votos para Zavala serán considerados nulos debido a que se retiró de la contienda.

Les comparto un mensaje sobre la decisión que tomé el día de hoy.https://t.co/rd4BJixA5f — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 17 de mayo de 2018

Recordemos que Margarita Zavala renunció a la presidencia y subió un video en el que explica el motivo de su renuncia a la candidatura presidencial para estas elecciones 2018.

"Hombres y mujeres libres de México, querido equipo, voluntarios y voluntarias, queridos hijos. Felipe. Hace tres años anuncie mi intención de contender por la presidencia de México y lo hice impulsada por la convicción de que la política en nuestro país tiene una profunda carencia de ética, de dignidad, y de valores, que tenemos que superar”

"Retiro la candidatura de la contienda por un principio de congruencia, por un principio de honestidad política, pero también para dejar en libertad a los que generosamente me han apoyado y tomen su decisión como se debe tomar en esta difícil contienda para México"