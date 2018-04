Elecciones 2018: Margarita Zavala "Yo estoy en la boleta por miles de ciudadanos, "El Bronco" por cuatro magistrados"

La candidata independiente Margarita Zavala se mostró preocupada por la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de incluir en la boleta electoral a Jaime Rodríguez "El Bronco".

Ella se lamentó porque a pesar de la simulación de las firmas, Jaime Rodríguez "El Bronco" aparecerá en la boleta el próximo domingo 1 de julio. Con las irregularidades en las firmas y el fallo a favor del ahora candidato presidencial independiente, se creará incertidumbre en torno al proceso electoral.

"No podemos tener un sistema en donde el engaño y la simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien. No estoy de acuerdo, pero me preocupa sistema de justicia debilitado, preocupa términos electorales"