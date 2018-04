Elecciones 2018: Margarita Zavala; NO a la pena de muerte

La aspirante a la presidencia de México en las próximas elecciones del 1 de julio de 2018, por la vía independiente, Margarita Zavala, expresó su rechazo absoluto y con un NO a la pena de muerte y a medidas que dañen los derechos humanos, por ello, pidió a sus contrincantes tener responsabilidad en las medidas que propongan.



“A mí el respeto a los derechos humanos me parece elemental, si en medio de este sistema además hay quien empieza a hablar de penas capitales y demás, a mí me parece peligroso, ese tipo de propuestas, no voy con ellas”, dijo a empresarios de Guanajuato.