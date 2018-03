Elecciones 2018: Margarita Zabala se vio insegura, nerviosa y poco convincente en Acapulco.

En el marco de la Convención Bancaria numero 81, que se realiza en Acapulco, los aspirantes a una candidatura independiente a la Presidencia de la República tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y propuestas ante la élite económica y financiera del país.

Cada quien con su estilo muy propio, pero los tres con ánimo de agradar a los banqueros, sus anfitriones… pero como su participación fue en la mañana, antes de que se inaugurara oficialmente la Convención, con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya; el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y las cúpulas empresariales, más bien los asistentes eran funcionarios bancarios de segundo orden, en su mayoría.

Yo quiero ser presidenta de México para construir un país más igual entre mujeres y hombres. Gracias a la #ConvenciónBancaria por la invitación a compartir mis ideas sobre la economía humanista que quiero para nuestro país. pic.twitter.com/3zYNgrhwsP — Margarita Zavala (@Mzavalagc) March 9, 2018

Margarita Zavala Gómez del Campo, segunda al micrófono, se vio como siempre: insegura, nerviosa, poco convincente, sin velocidad mental para responder rápido las preguntas del moderador, que esta vez fue el politólogo Leonardo Curzio.

Dijo la exprimera dama, lanzándose contra sus adversarios:



“Yo soy abogada, soy apasionada del Derecho y, como aspirante a la Presidencia de la República, sí les digo que yo tengo la convicción y fuerza ética de realizar esa reforma tan urgente para México, que es la reforma estructural que le falta a nuestro país: la reforma de legalidad y de ética en el gobierno. Tengo la convicción y la fuerza de buscar la justicia para nuestro país, que para mí es una asignación, la asignación pendiente más clara en México.



“Tengo la convicción y también, lo digo así claramente, y la autoridad moral, que quizá no tienen todos mis adversarios. Y quiero ser muy clara en esto, si el muro en el que todos nos estrechamos, si el muro que no nos deja crecer económicamente, si ese muro es la corrupción, señores y señoras, el PRI no lo va a derribar, porque él lo construyó.

“Y, por otro lado, me consta también el desprecio que se tiene a la legalidad. Y está también otro estilo de ser priista que es el de hábitos de Ricardo Anaya, que si no cumple las reglas de una organización a la que se le dio a cuidar, tampoco tiene por qué cumplirlas en lo grande.



“Y sé que también otro contrincante, ese es como del PRI, pero por nacimiento, que es López Obrador, y él se ha rendido al oportunismo y a la ambición vulgar del poder recibiendo lo que sea. Por eso yo he dicho que es el ropavejero de la política. Sí lo es, si le da igual a quien pone en el Senado.

“Y que, miren, prometer amnistía a criminales, no garantiza el Estado de Derecho; perdonar a los corruptos nada más porque que te apoyan, no garantiza el Estado de Derecho. Y ya sé que va a venir a decirles que ya está moderadísimo y ya le enviaron a alguien, a algún vocero para decirles que no se preocupen, que no va a dañar la economía siguiendo su manual del populista de los setenta.



“Yo digo, bueno, pues como bien decía Manuel Gómez Morín, por cierto, banquero y constructor de instituciones: que no haya ilusos para que no haya desilusionados. Y frente a López Obrador podemos ser todo, menos ilusos”.