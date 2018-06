Elecciones 2018: Layda Sansores asegura que no ha tomado "ni un pinche peso" del dinero público

La candidata a la alcaldía en Álvaro Obregón de Morena, PT y PES, Layda Sansores, declaró que sus tintes de sirenita se los ha pagado ella y no ha tomado "ni un pinche peso" del dinero público, a pocos días de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 1 de julio.

“Parece que se les está acabando la lana para comprar votos y conciencias, entonces empiezan a inventar mentiras, pero sólo les digo y no les voy a dar más explicaciones, los tintes rojos de mi pelo de sirenita me los pago yo”.

Estas declaraciones surgen después de que se publicaran facturas de objetos electrodomésticos y hasta tintes de cabello que se habrían cargado a cuenta del Senado.

“No es que sean pequeñas cositas, no, es la perversidad que quiere confundirnos, pero los dineros destinados a servir al ciudadano, a atenderlos y apoyarlos, ¡ni un pinche peso he tomado, que lo oigan bien!”.

Layda Sansores aseguró que se entregaron todas las facturas y papeles a la Auditoría Superior de la Federación para solicitar una auditoría, de manera que sus situación sea aclarada.

“Sería traicionar una ideología y enseñanza de vida que nos ha dado Andrés Manuel López Obrador en no robar, no mentir. A mí no me van a poder comprobar nada y si es necesario llegaré a las últimas consecuencias pero mi honor no lo manchan porque también este ha sido el enseñanza que le he dado a mis hijos”.