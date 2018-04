Elecciones 2018: José Antonio Meade; Quien fomenta la violencia, no merece gobernar el país

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, afirmó que quien fomenta la violencia no merece gobernar el país y cuestionó al contendiente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, porque a cuatro días de que sus seguidores agredieron a sus simpatizantes en un acto masivo en Puesto Escondido, Oaxaca, no ha habido una condena, ni un deslinde de esos hechos violentos.

“Quien no tiene más lenguaje que la violencia, quien no es capaz, siquiera, de condenar de manera categórica a quienes irrumpieron con violencia en este proceso electoral, no es capaz de conducir este país por el rumbo de seguridad, de paz y tranquilidad que este país exige”, puntualizó.