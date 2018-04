Elecciones 2018: José Antonio Meade arrancó campaña en Mérida, Yucatán

Elecciones 2018: José Antonio Meade arrancó campaña en Merida, Yucatán

Entre empujones y un calor acumulado, los asistentes se abrían paso para alcanzar un lugar entre las gradas asignadas en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, Yucatán, las cuales se encontraban muy lejos de la clase política priísta pero muy cerca de las pantallas donde se repetía la pieza musical del candidato: Un reguetón que decía "Sólo con Pepe Pepe es que se puede puede.. abrir camino al porvenir, yo sé que sí con Pepe Meade y los dirigentes del partido que llamaba a augurar a "Pepe" como el próximo presidente de México en las elecciones del domingo 1 de julio de 2018.

El arranque de campaña lo daría el candidato a la gobernatura del estado Mauricio Sahui Rivero quién citando a Octavio Paz reconoció la importancia de iniciar una campaña política en Yucatán, ya que este estado es "un punto de intercepción entre dos tiempos": el pasado y el futuro

Durante su discurso el candidato de la coalición Todos por México habló de los siete compromisos que asumiría su gobierno en caso de llegar a la presidencia

Cómo primer punto, el priísta aseguró que, serán las mujeres la prioridad dentro de su gobierno, procurando la erradicación de la violencia y el feminicidio, esto a pesar de ser respaldado por el partido que ha permitido un mayor índice de dicho fenómeno

Educación de calidad y ampliación de escuelas de tiempo completo, educación para los jóvenes y posibilidad de trabajar a la par, hospitales públicos y abastecimiento de medicamentos, erradicación de la pobreza y la desigualdad para los recién nacidos, seguridad y combate a la impunidad y corrupción, y la iniciativa de un nuevo programa público denominado "Avanzar contigo", el cual contempla que cada ciudadano pueda pedir el apoyo gubernamental que más le convenga, completan las propuestas citadas por el candidato.

Hoy en Yucatán comienza el camino a la victoria. Nos jugamos el porvenir. Las opciones son claras: futuro o pasado. Vamos con todo, en unidad. Por nuestros padres, por nuestros hijos. México merece un proyecto de modernidad y desarrollo. #YoMero #VamosAGanar #MeadePresidente — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) April 1, 2018

El ex secretario de Hacienda y Crédito Público llamó al voto para lograr el "primer gobierno de gente decente", no sin antes decir que sería mejor no apostar por las otras propuestas que ponen en riesgo lo que ya se ha recibido hasta el momento

Para cerrar actividades en Yucatán, más tarde sostendrá una reunión con jóvenes en el Centro Libanés y por la noche se trasladará al estado de Sonora para continuar con actividades de la primera semana de gira de campaña