Elecciones 2018: Inés Sáinz ataca a AMLO desde Rusia.

Inés Sáinz, conductora de deportes se encuentra en Rusia cubriendo el Mundial Rusia 2018, pero eso no la freno de compartir información en contra de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Twitter rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 y en periodo de veda electoral.

“Relación y Financiamiento del Régimen Venezolano Chavez-Maduro a la Campaña de AM López Obrador (MORENA-AMLO) Vínculos y Operación Política, Financiamiento y Agentes Venezolanos y Cubanos en LAS PRUEBAS DEL PLAN DE CUBA EN MÉXICO | PARTE 1:”, escribió Sáinz.

Elecciones 2018: Inés Sáinz ataca a AMLO desde Rusia.

Esta publicación causo cuestionamientos de los ciudadanos, a los que ella respondió: “Y no puede preocuparme mi país? Compartir información que me parece relevante es malo??“.

“Es bueno saber con pruebas que nos espera!! Por eso lo comparto. De acuerdo. Jamás sería esa mi Intención. Solo me preocupa mucho el futuro de nuestro país”, dijo Inés.

Creo que en ves de decir por que no a AMLO, deben de decir por que si a a Anaya quien es que supongo apoyas o si fuera Meade de igual manera, — OMAR (@OMAR_TTER) 28 de junio de 2018

Luego un ciudadano le recordó, que estamos en veda electoral, ella dijo: “Es veda para los partidos políticos y candidatos! No para los ciudadanos!! Es momento de alzar la voz y que no nos contaminen con información manipulada. Ahora es cuando podemos hablar claro!! Solo ahora!! Cada quien vea y juzgue! Informar no es violar la veda! No te confundas”.

Este 1º de julio #SALYVOTA�� por las propuestas que te representen y que más te gusten. #Elecciones2018

Vota por ideas sensatas y creíbles, y sean las que más te convenzan, piensa en México ����, en tus hijos y el futuro! Ejerce tu derecho. #SALYVOTA�� #Elecciones2018 — Inés Sainz (@InesSainzG) 28 de junio de 2018

Inés Sáinz: “No twitteo a favor de nadie. Solo me informo y comparto lo que me parece interesante. Debes de estar informado. Es servicio a la comunidad no hay más ciego que el que no quiere ver. No digo que voten por nadie! Solo que lo hagan conociendo los riesgos y beneficios de cada uno. Es información que vale la pena leer!!. Si no sabes opinar sin recibir pago a cambio que poco vales!! Me llego esa información y la comparto. Valórenla y listo!! Quien quiera tomarla en cuenta esta Perfecto quien no que no la vea. Solo informo me pareció interesante. Nada de malo tiene saber qué pasa en el País”.

Siento pena por los amargados: Se les invita a votar y lo único que hacen es agredir y demostrar su poca educación y sus cero argumentos!! A ellos les digo: Pónganse a trabajar, no a sentarse a que les regalen las cosas! Por qué así se quedarán toda la vida!! Esperando ���� — Inés Sainz (@InesSainzG) 28 de junio de 2018