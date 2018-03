Elecciones 2018: INE espera un ataque de “fake news” en su contra.

México estaría al borde de un ataque de “fake news” en redes sociales para desacreditar al Instituto Nacional Electoral (INE), denunció el presidente de ese órgano, Lorenzo Córdova, en medio del escándalo mundial que implicó a Facebook en el mal uso de la información de millones de sus usuarios para influir en distintos procesos electorales en el mundo, a través de la difusión de información falsa operada por Cambridge Analytica.

Cuestionado el propio INE por la suscripción, semanas atrás, de un convenio poco claro con Facebook, y ante distintas versiones de que la empresa Cambridge Analytica podría operar durante el proceso electoral de este país, Lorenzo Córdova advirtió:

“En las horas recientes nos hemos enterado que a partir de la gran discusión que a nivel global hoy está teniéndose a propósito de la presunta vinculación de Facebook con una compañía que aparentemente se dedicó a compilar información para intentar manipular e influir en el ánimo de electores (sic), estamos a unas horas de que en México se detone una intensa campaña en redes sociales para desacreditar el trabajo del INE a partir del acuerdo de colaboración que suscribimos hace unas semanas con Facebook, bajo la premisa de que entregaríamos información personal de los mexicanos que han confiado en el INE. Se trata, para decirlo en términos coloquiales, de una fake news”.



Pero el presidente del INE no respondió a los múltiples cuestionamientos de la prensa para especificar la información.

️ Palabras de @lorenzocordovav en el Foro Mejorando la Conversación Electoral: Alternativas para Combatir la Desinformación #NoALaDesinformación pic.twitter.com/sdjgcxF7Ic — INE (@INEMexico) March 21, 2018

En el marco del foro Alternativas para combatir la desinformación, realizado en el Colegio de San Ildefonso, Córdova se limitó a defender el convenio con Facebook, haciendo hincapié en que se trata de un acuerdo de colaboración, no un contrato que implique la entrega de información del padrón electoral que –aseguró– el INE “resguarda celosamente”.



Sin embargo, se mostró preocupado al admitir la facilidad que tienen los usuarios de redes sociales para “manipular” y divulgar “intensivamente” información falsa o imprecisa.



Luego reconoció que el INE no tiene facultades para regular el contenido que se difunde en esas plataformas digitales, y recordó que el modelo de comunicación política, previsto por la ley, no se ha actualizado desde la reforma electoral de 2008, cuando las redes sociales no tenían el alcance de estos días.



Por lo tanto, dijo, el papel del INE se centrará en fiscalizar el dinero que los partidos políticos gasten en este tipo de redes, y en la firma de convenios como el que se firmó con Facebook, al que hoy se sumaría un nuevo acuerdo con Twitter y más adelante otro con Google, para colaborar en la verificación de la información que difundan.



“La mejor manera de combatir esta realidad quienes creemos en la democracia, con la que hoy tenemos que convivir y enfrentar, porque la era digital llegó para quedarse, no es a través de la censura, natural y consustancial de las redes sociales. Lo que queremos es combatir la desinformación con información oportuna y verificada, maximizar la capacidad de que los usuarios de las redes tengan la posibilidad de saber que hay una información no verificada que dice algo, y una información verificada al lado que dice lo contrario”, agregó Lorenzo Córdova.

Y a nueve días de que inicie la campaña electoral subrayó: “Lo que nos estamos jugando, si apostamos a la confusión, es la gobernabilidad futura de nuestra sociedad”.