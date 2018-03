Elecciones 2018: INE dice que aspirantes independientes pueden acudir al TEPJF.

Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral aseguró que el INE dará garantía de audiencia a los aspirantes a candidaturas independientes que pidan la revisión de firmas y que, en caso de que acudan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “el tribunal podrá decir la última palabra”.



En entrevista para "Estrictamente Personal" con Raymundo Riva Palacio, la también consejera del INE dijo que la plataforma usada por los aspirantes para registrar las firmas es “sumamente confiable, tan es así, que (la) estuvieron utilizando durante todo el proceso para recabar las firmas ciudadanas y creo que fue una gran herramienta”.

Al concluir la revisión final de los #ApoyosCiudadanos únicamente la aspirante @Mzavalagc cumple con el umbral de firmas exigidos por Ley pic.twitter.com/VSn9lwSibF — INE (@INEMexico) March 17, 2018



Explicó que el INE otorgaba un reporte de las firmas que iban recabando y en todo momento se dijo a los aspirantes que las firmas se estaban analizando y que “preliminarmente se habían encontrado un cierto por en el listado nominal de electores y en cuanto se cerró el plazo para recabar las firmas, se hizo la revisión de cada una de ellas, revisando el documento que sirvió de base para recabar ese apoyo ciudadano”.

-¿Esa revisión fue humana?

“Sí, es una revisión que se hace en las oficinas del INE para revisar el documento que sirvió de base para recabar el apoyo ciudadano de cada uno de los aspirantes a candidatos independientes”.



Sobre el caso de Armando Ríos Piter, la consejera del INE dijo que 811 mil 969 firmas “se trataron de una simulación de la credencial para votar”.



Explicó que en este caso concreto se usó una plantilla o un formato de credencial para votar expedida por el INE, que aparentaba ser una credencial para votar y a esa plantilla se le incluyeron datos del padrón electoral, “por eso la aplicación había registrado que ese apoyo ciudadano sí estaba en la lista nominal de electores”.



Adriana Favela reiteró que en las firmas cuestionadas de Ríos Piter se usaron datos del padrón electoral “que están vigentes y que son verdaderos, esa también es una anomalía, y también tendremos que investigar cómo se obtuvo esa información del listado nominal”.



Cuestionada sobre la validación del INE a aspirantes con apoyos ciudadanos posiblemente falsos, dijo que el INE actúa conforme a los elementos objetivos que tiene “y por ejemplo sí, si te refieres a Margarita Zavala, en relación con ella sí se encontraron algunas, por ejemplo, fotocopias: 212 mil 198; 432 simulaciones de credencial para votar”.



Favela explicó que esta persona “aún sin los apoyos obtenidos de manera irregular seguía obteniendo el umbral suficiente para cumplir con lo que marca la ley”.



La presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE detalló que están en la fase del “ejercicio de la garantía de audiencia por parte de las personas que son aspirantes a candidatos independientes, entonces en esta fase estas personas pueden argumentar lo que a su derecho convenga y ya después nosotros tendremos que revisar lo que ellos argumentaron y verificar si hay alguna modificación en los números que nosotros dimos a conocer”.



Aseguró que el INE dará vista a las autoridades competentes para que investiguen lo que corresponde en cada caso. “Puede ser que una persona jurídicamente y cuantitativamente se le pueda estar diciendo que ya cumplió con los requisitos que marca la ley, pero eso no es obstáculo para que esté sujeto a una investigación y se le pueda quitar en su caso registro” y enfrentar la sanción correspondiente.



Cuestionada sobre la posibilidad de una nueva confrontación con el Tribunal Electoral, Adriana Favela dijo que el TEPJF puede revisar lo que se hace en el INE y eso es parte del sistema jurídico en México. “Todas las personas que son aspirantes a candidatos independientes pueden acudir al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral podrá decir la última palabra, pero nosotros tenemos los elementos para acreditar en casa caso que se trata de simulación de credencial para votar, ahí están los archivos, ahí están cada uno de los registros. Que se tratan de fotocopias de la credencial para votar o un documento inválido, un documento inválido son aquellas personas que nos mandaron cualquier otro tipo de documento que no era una credencial expedida por el INE, pero que también tenían datos que están vigentes en el padrón electoral y por eso es que la aplicación en un primer momento las tomó y dijo que esos registros estaban en la lista nominal de electores, y efectivamente, lo que pasa es que no se trata de la credencial expedida por el INE, y obviamente ahí hay otra irregularidad que investigar, cómo obtuvieron esos datos del padrón electoral”.



Adriana Favela, consejera electoral, explicó que cada vez que se enviaba un apoyo ciudadano al INE, se generaba un número de folio por cada apoyo ciudadano y así se contrastó la información que enviaron los aspirantes y la que tiene el INE, “y que es la que estamos revisando”.

Favela también explicó que a cada uno de los aspirantes a candidaturas independientes se les extendió un oficio que decía que había recabado cierto número de apoyos ciudadanos y que preliminarmente cierto número estaba en la lista nominal de electores. “Se les dejó muy claro que se iba a proceder a revisar el documento que sirvió de base para recabar ese supuesto apoyo ciudadano y que por eso todo eran datos preliminares”.



Insistió en que los aspirantes sabían, desde un primer momento, que era información preliminar sujeta a la revisión del documento base, “tal vez algunas personas que nosotros nunca íbamos a revisar ese documento, pero pues sí lo hicimos, igual que lo realizamos con los candidatos independientes a diputados federales y senadores”.



Sobre una posible corrección del INE, la consejera señaló que hay un periodo de garantía de audiencia que concluye el próximo miércoles y que los aspirantes, al momento que el INE les muestre cada archivo, podrían hacer notar que tal vez no era una fotocopia de la credencial para votar, o no se trataba de una simulación de credencial o que no era un documento inválido.



“Tenemos la manera de estar verificando cada uno de estos registros para hacer esta revisión nuevamente y si hay algún tipo de modificación pues se las daríamos a conocer obviamente y se tomarían estas situaciones para dar a conocer los nuevos datos, resultado de esta nueva revisión”.



Con información de Estrictamente Personal