Elecciones 2018: Hijo de Felipe Calderón dice desde Rusia "Si gana AMLO acá me quedo"

El hijo del ex presidente Felipe Calderón y la ex candidata independiente Margarita Zavala subió una foto en sus redes sociales en la que aparece desde el Mundial Rusia 2018 sosteniendo la bandera de México con la frase "Si gana AMLO, acá me quedo", rumbo a las elecciones 2018.

La fotografía había sido compartida desde la cuenta personal de Instagram de Luis Felipe Calderón Zavala para después ser borrada. En la imagen el joven de 18 años se mostraba a lado de dos personas portando la camisa de la selección mexicana y un sombrero negro.

En la red social, Luis Felipe agregó la opción de encuesta que ofrece la plataforma con la pregunta "¿si o no?” y con dos alternativas para participar en la votación con las respuestas: “Sí” y “Te acompaño”.

La imagen fue eliminada de la cuenta de Calderón Zavala, pero se mantiene otra fotografía con el mismo vestuario dentro de un estadio.

En los comentarios todavía se pueden leer a varios usuarios molestos por la foto anterior.

Por otro lado, el artículo 191 del Código Penal Federal defiende que quien ultraje el escudo o la bandera, con alguna frase u "obra", será sancionado con una condena de seis a cuatro años de prisión o bien, una multa hasta los 3 mil pesos.

También el artículo 192 especifica las sanciones que serán aplicadas a los que utilicen indebidamente los símbolos nacionales, que pueden ir de tres días hasta un año de prisión y multas que llegan a los mil pesos

"el Artículo 3 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, para los ejemplares de la Bandera Nacional destinados al comercio, especifica que se deberán de satisfacer las características establecidas”.