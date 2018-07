Elecciones 2018: Gente se queda sin votar en Playa del Carmen.

750 boletas fue el número destinado por cada casilla electoral en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, una baja cantidad que dejó a muchos mexicanos sin poder votar en las elecciones del domingo 1 de julio del 2018.

Una casilla especial está destinada para mexicanos, que por alguna razón no se encontraban el día de los comicios en su lugar de registro del Instituto Nacional Electoral (INE), con la finalidad de que pudieran votar en cualquier parte del país, sin embargo, con lo que estos electores no contaban, era que el número de boletas no alcanzaría para todos los foráneos en las elecciones.

En una de las casillas especiales en Playa del Carmen, ubicada en la terminal ADO sobre la calle 12 norte bis y 12 norte, los votantes llegaron desde las 7 de la mañana y se instalaron en la fila fuera de la terminal a pleno rayo del sol, con sillas, cubriéndose con paraguas, cartones y hasta palmas. En dicha casilla no se tuvo consideración para adultos mayores ni personas con discapacidad.

Horas después de su arribo, la mayoría de los electores seguían sin poder ejercer su derecho al sufragio y los rumores de que las boletas eran insuficientes para el número de personas que estaban formadas fueron corroborados por los representantes del INE. Las inconformidades entre los presentes aumentaron, sin embargo, la mayoría decidió permanecer en la fila con la esperanza de que en algún punto llegaran más boletas.

Esto no ocurrió, las 750 boletas entregadas serían todas las que llegarían, situación que ocasiono el enojo de la gente que empezó a marchar con pancartas que decían “Exijo mi derecho a votar” mientras gritaban “Queremos votar”.

Al llegar a la puerta de la terminal de autobuses, los representantes del INE trataron de calmar a la gente diciéndoles que no había nada que hacer, pero los ánimos se exaltaron aún más hasta que uno de los organizadores terminó diciendo “¿Quieren votar? Vayan a su sección”.

Hasta el momento el INE no ha dado ninguna solución ante esta situación, dejando a miles de mexicanos sin votar esa estas elecciones del domingo 1 de julio del 2018.