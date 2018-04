Elecciones 2018: Falsas declaraciones en el primer debate presidencial #Verificado2018

Durante el primer debate presidencial, los candidatos atacaron y prometieron varias cosas que han hecho dudar a más de uno. Ya sean datos que sirvieron para complementar sus argumentos o simplemente para señalar a sus contendientes, los candidatos presidenciales cometieron varios errores.

Algunas de estas afirmaciones han sido verificadas y son falsas:

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran que la afirmación fue falsa. Los delitos del fuero local y federal aumentaron un 12.88% en el periodo de 2015 a 2017, durante la administración de Jaime Rodríguez "El Bronco".

Durante el 2015 se cometieron 451 homicidios dolosos y en el 2017 fueron 613, la tasa por cada 100 mil habitantes subió tres puntos, de 9 a 12. Los datos del SESNSP indican que el incremento de homicidios absolutos fue de 35% de 2015 a 2017.

Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, de 2001 a 2005 hubo un cambio porcentual en la inversión extranjera del -39%, pero este dato corresponde específicamente a la compra de Banamex por Citigroup en el 2001.

La Secretaría de Economía señala que la Ciudad de México cerró el año 2001 con 10 mil 201 millones de dólares en inversión extranjera. La cifra de IED disminuyó en los siguientes dos años pero de 2003 a 2005 incrementó, cerrando el 2005 con una inversión de 6 mil 239 millones de dólares.

En el 2017 el gobierno federal gastó un total de 4 billones de pesos. Si le deducimos el gasto destinado a las Secretarías de Marina, Defensa y Educación Pública, la cifra queda en 3 billones 658,000 millones de pesos.

Las secretarías de Marina, Defensa y Educación pública representan 363,000 mdp del Presupuesto de Egresos, dan un total de 3 mil 789 millones de pesos.

De acuerdo a la organización Frente a la Pobreza, los programas asistencialistas se caracterizan por ser "transferencias de recursos monetarios o bienes a la población para aliviar problemas sociales, pero sin necesidad de resolverlos", por lo que Jaime Rodríguez nuevamente hizo una declaración falsa.

En el portal web del gobierno del estado de Nuevo León existe un apartado para “Programas de asistencia, atención y apoyo del DIF Nuevo León”. Dentro de ellos se encuentran los apoyos para adultos mayores y personas con discapacidad, una mensualidad de 700 pesos. También apoyos para pasajes de transporte, pago de servicios funerarios, medicinas entre otros servicios de asistencia social.

“Yo llevo todo la vida en la política, y ustedes me conocen, a mí el poder no me cambió, yo continúo viviendo en la casa de siempre, por eso estoy convencida de que nosotros no somos un pueblo de corruptos”. Margarita Zavala.