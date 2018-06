Elecciones 2018: Explican las fases de la elección en Yucatán

Elecciones 2018 en Yucatán

Por primera vez en una jornada electoral, los paquetes que se formen con las valijas contendoras de votos, actas y demás material electoral serán traslados a los consejos distritales y municipales una vez que concluya la jornada electoral, por medio de una flotilla de por lo menos 2 mil vehículos entre autos compactos, camionetas y autobuses

EL TRASLADO SERÁ DE DOS FORMAS: la primera mediante una ruta en la cual se recopilarán los paquetes electorales de varias casillas, mecanismo al cual han denominado Centro de Recepción y Traslado Itinerante (CRyT Itinerante); la segunda alternativa, es el traslado del paquete electoral de forma directa, al cual llaman Dispositivo de Apoyo para el Traslado de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla (DAT), que será usado por primera vez en su mayoría para las urnas más cercanas a los consejos.

Con estos dispositivos de traslado de casillas y funcionarios de las mesas directivas se busca agilizar la entrega de los paquetes al consejo para su cómputo aunque el director ejecutivo de organización electoral, Cristhian Hurtado Can, no descartó que durante los cierres de casillas, el escrutinio y cómputo de los votos se generen retrasos, en tales casos, la ruta no se atrasará sino que continuará su recorrido hasta llegar al consejo y posteriormente regresará para colectar los paquetes con retardos.

Una amplia explicación para entender las diferencias entre el Programa de resultados Preliminares (Prep) y el Conteo Rápido fue ofrecida por funcionarios electorales de Yucatán.

El Prep permitirá conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones en las horas posteriores al cierre de la jornada electoral, con certeza a partir de las 8 de la noche del 1 de julio.

EN TRES FASES: Digitalización; Captura datos y Verificación y publicación de los datos.

Al respecto el director de las tecnologías de la Información del Iepac, Gustavo Sánchez Cruz, enfatizó que el Prep no es un resultado definitivo de la jornada electoral y tampoco es una encuesta, sino que se alimenta con los datos que los asistentes electorales generarán el día de la Jornada Electoral con los resultados que se plasmen en las actas de casillas y de la cuales cada representante de partido tendrá una copia.

A diferencia del Prep el conteo rápido, es un ejercicio estadístico para estimar las tendencias de los resultados electorales que se hará con un muestra de 205 casillas electorales de Yucatán para establecer la tendencia para Gobernador y 7 mil 500 en todo el país para establecer la tendencia en la presidencia; para colectar los datos, el asistente estará pendiente en el cierre y capturara los datos que se plasmen en el cuadernillo de trabajo de los funcionarios de casillas,

Dichos datos se enviará al centro de acopio del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los procesos electorales federal y locales 2017-2018 (Cotecotra) integrado por 9 científicos expertos en matemáticas que se encargarán de realizar las operaciones para que en el estado la presidenta del Iepac esté en condiciones de dar a conocer los resultados del conteo raído y a nivel federal el presidente del INE informe sobre las tendencias en la presidencia.

Recuento de votos

Algunas de las causas enumeradas para volver a contar los votos en los cómputos son que los resultados de las actas no coincidan o existan errores o alteraciones evidentes en las actas. Que no exista el acta de escrutinio y cómputo de la casilla en poder del Presidente del Consejo, entre otras causales.

Rebeca González