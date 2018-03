El próximo 30 de marzo inician las campañas electorales y con ello, la programación de spots de los candidatos a la presidencia. El PAN sigue insistiendo en apostarle al futuro con sus proyectos, Morena y el PRI continúan con el combate a la corrupción.

De frente al futuro: Ricardo Anaya

El candidato de la coalición Por México al Frente afirma la derrota del PRI y le ofrece a los mexicanos dos opciones:

“De que México tiene que cambiar, nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es: ¿qué tipo de cambio quieres? ¿el de Andrés Manuel? A mi parecer con una visión ya anticuada de México y el mundo, ¿o el del Frente? Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan, que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy”.

Elecciones 2018: Estos son los spots de los candidatos para sus campañas

Aparecen personajes como Luis Donaldo Colosio Riojas, Juan Zepeda, Miguel Ángel Mancera, Jorge Castañeda, Salomón Chertorivski y otros brindando su apoyo a Anaya.

Un spot del PRD, uno de los partidos que conforman la coalición, muestran imágenes de exgobernadores priístas que han sido encarcelados, como Javier Duarte y Roberto Borge:

“En alianza, hemos sacado al PRI corrupto del gobierno, y hemos metido a los culpables a la cárcel”.

He combatido la corrupción toda mi vida: José Antonio Meade

El abanderado de la coalición Todos por México menciona su trabajo como secretario de Estado y su lucha contra la corrupción. Su slogan es "Avanzar contigo, unidos"

“¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Tú sabes quiénes son.... Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Nunca. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin tener ranchos, sin vivir con excesos. Yo te ofrezco un gobierno que combata con todo la corrupción”.

También hace referencia a un programa social que pondrá en marcha para que los mexicanos puedan obtener becas o créditos:

“Con el programa Avanzar Contigo, tú pones las ganas y nosotros el apoyo. Soy José Antonio Meade, y voy a avanzar contigo”.

Yo no te voy a fallar: Andrés Manuel López Obrador

El candidato de Juntos Haremos Historia, pide a los mexicanos no tener miedo de que él llegue a la presidencia porque no los defraudará:

“Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar, pretenden asustar diciendo que si ganamos México va a ser como Venezuela. Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional. Ni chavismo, ni trumpismo. Sí juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo. Que no te asusten, ten confianza. Yo no te voy a fallar”.

En otro mensaje, Lópes Obrador menciona el avión presidencial, afirma que no se subirá e insiste en venderlo:

“Se terminarán los privilegios en el gobierno. No me voy a subir al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo de México. Ese avión costó 7,500 millones de pesos. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer. Lo vamos a vender”.

El Partido Encuentro Social (PES) por su parte, tiene un spot en el que aparece el candidato asegurando que gobernará con el ejemplo y acabará con la corrupción.

“Los gobernantes y los traficantes de influencias en nuestro país se roban 500 mil millones de pesos cada año. Son niños de pecho estos que presentan como los granes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Vamos a terminar con el bandidaje oficial. Voy a gobernar con el ejemplo”.

Sin promocional: Margarita Zavala

La única que logró juntar el número de apoyos requeridos para obtener el registro de la candidatura independiente a la presidencia para el próximo domingo 1 de julio, no apareció en el listado del INE con algún spot promocional para su campaña hasta el día de ayer 25 de marzo.