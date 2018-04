Elecciones 2018: En Facebook están a favor de las preparatorias militarizadas

El candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez "El Bronco", realizó una encuesta en Facebook para saber si loso usuarios están a favor de las preparatorias militarizadas en el país y los resultados son contundentes.

Fueron 31 mil 800 usuarios de Facebook que participaron en la encuesta, de los cuales al menos el 78% se manifestó a favor de la implementación de esta propuesta.

A través de su cuenta de Twitter, publicó que las preparatorias militarizadas son necesarias en todo el país para que los jóvenes sean disciplinados y tengan valores para que puedan ser "hombres y mujeres de bien".

Durante la emisión del primer debate presidencial, el candidato mencionó una de sus prouestas, que es militarizar las preparatorias para que los jóvenes no se conviertan en criminales.

En el estado de Nuevo León existen dos Colegios de Bachilleres Militarizados Mixto, "Gral. Mariano Escobedo".

Durante el Foro de Candidatos a la Presidencia de la República, "El Bronco" explicó su propuesta de militarizar las preparatorias, para que los jóvenes entiendan que el ser policías en algo grandioso.

"Entonces, una parte también de educación. Creo que el ejército es muy necesario en este momento; no lo debemos rechazar el ejército porque no tenemos policías suficientes en todo México. Y tenemos que trabajar mucho en el reclutamiento y la preparación de jóvenes que quieran ser policías; que los profesionalicemos, pero que también los queramos, porque tú vas por la calle, ves un policía, y lo primero que haces es recordarle a su mamá. Y eso no está bien, porque el policía siente. El policía percibe y, también entonces, cuando quiere cuidarte pues a lo mejor no lo hace".