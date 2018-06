Elecciones 2018: El cine presenta iniciativa pare pensar en el 2 de julio-

De cara a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, las más importantes, grandes y costosas en las historia de México, las principales figuras de cine nacional, por medio de una iniciativa, le piden a los ciudadanos en pensar en el 2 de julio.

Diego Luna, Gael García, Alfonso Cuarón, Carlos Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, entre otras personalidades, como Natalia Lafourcade y los escritores Emilio Lezama y Valeria Luiselli, firman una iniciativa para pedirle a la sociedad mexicana que considere las consecuencias de su voto y de los compromisos que tiene como mexicanos.

Dicha propuesta nunca antes vista, busca en esencia dos cosas: la reconciliación entre los mexicanos después del proceso electoral del domingo 1 de julio del 2018, y recordar que la participación de los mexicanos, de los votantes, no termina con depositar su sufragio en la urna.

De igual forma, le piden a la sociedad ser vigilante del nuevo gobierno y sumarse a la propuesta en su página www.eldiadespues.mx

La pagina presenta 12 compromisos para el siglo 21, los cuales se tendrán que implementar aun más tras las elecciones 2018. Algunos de los compromisos son:

1. LA PAZ Y LA TOLERANCIA NO SON UN SUEÑO. Deben ser una realidad.

2. NO AL RACISMO NI AL CLASISMO. NO A UN PAÍS QUE NO INCLUYA A LOS DISCAPACITADOS. Todas y todos somos iguales y así debemos tratarnos. El otro no es mi enemigo, es mi complemento.

3. EJERZO UNA ACTITUD CRÍTICA HACIA NUESTROS GOBERNANTES, independientemente de mi afiliación política y la de ellos.

4. LA CORRUPCIÓN MATA, violenta y divide. No la tolero y denuncio a quienes la practican.

5. LA POBREZA ES UNA FORMA DE VIOLENCIA. Me comprometo a ayudar a combatir la desigualdad en todas sus formas, en todos los espacios.

6. DEBO ESCUCHAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS y asegurarme que sus decisiones y autonomías sean respetadas.