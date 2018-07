Elecciones 2018: 'El bronco' emite su voto en Nuevo León

En entrevista con medios de comunicación, el gobernador de Nuevo León con licencia dijo estar listo para la jornada electoral, sin importar la votación que llegue a alcanzar.

Previo a la emisión de su voto y tras reunirse con colaboradores y su familia, dijo esperar la participación ciudadana, tras el trabajo proselitista.

Muy tranquilo, creo que hicimos un esfuerzo, todos en mi familia y en mi equipo de trabajo, hicimos un gran trabajo y un gran esfuerzo, hoy la satisfacción es que terminamos una etapa de un periodo”, comentó.

Hay problemas porque hay muchas casillas que no abrieron o no están abriendo ahorita, pero son siempre los errores que cometen en la administración de la operación de las elecciones. Espero que esto no dañe el proceso, solamente sean cosas administrativas”, indicó.

El aspirante que se reunió con sus colaboradores así como miembros de su familia, entre ellos, su esposa Adalina Dávalos y sus hijos menores, lanzó un llamado a la ciudadanía para ejercer su derecho al voto.

Que cumplan con su ejercicio de ciudadanos responsables, que vayan y decidan”, señaló.

Así mismo mencionó que espera que todos los que participen lo hagan en paz.

Reflexioné mucho en el tema de lo que tengo que hacer al final la jornada teniendo el triunfo o no teniéndolo. Yo nunca pienso en una derrota es gane o no gane, punto”, apuntó.

Rodíguez Calderón se dio un tiempo para ver el partido Rusia-España.