Elecciones 2018: El 'PRIANini', equipo titular de la mafia del poder

El senador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado, ha llenado su álbum Panini de las elecciones 2018 y muestra a través de sus redes sociales la planilla de jugadores de 'la mafia del poder'.

La fiebre mundialista ha inundado hasta el proceso electoral en donde el candidato a diputado federal por Morena creó su propia versión del álbum de Mundial Rusia 2018, con el nombre de 'PRIANini México 2018', en donde aparecen diversos personajes de la política en el país como la plantilla de un equipo llamado 'la mafia del poder'.

Mario Delgado compartió a través de su cuenta de Twitter una fotografía en la que se observan como jugadores a los candidatos a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, así como de Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés y el independiente Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco'.

Los seleccionados del equipo son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón, del PRI y PAN respectivamente.

En el PRIANini aparece el actual Presidente de México Enrique Peña Nieto, así como el ex titular de la Secretaría de Educación Aurelio Nuño, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Gerardo Ruiz Esparza, dirigente de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, así como Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Diego Fernández de Cevallos, Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Duarte y Rafael Moreno Valles son otros de los políticos que tienen presencia en la escuadra de 'la mafia del poder'.

Mario Delgado señaló que aunque el equipo está completo no llegarán al quinto partido ya que perderán por una goliza.