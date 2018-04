Elecciones 2018: "El Bronco" va por los 60 millones de indecisos

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” afirmó que buscará en sepelios, bodas o XV años el voto de los 60 millones de mexicanos que aún están indecisos en las próximas elecciones el domingo 1 de julio, no le importará ir a pie, bicicleta o caballo.

"Solamente 28 millones de electores han decidido por quién votar, y hay 60 millones de mexicanos que no han decidido por quién votar, yo voy por esos 60 millones de mexicanos que no han decidido todavía por quién votar y lo vamos a hacer con propuestas, no con pleitos, no con broncas”