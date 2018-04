Elecciones 2018: El Bronco tranquilizará a México escuchando a la gente.

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato independiente rumbo a las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 asegura que las necesidades de la raza no son las mismas en todos los estados, por lo que tranquilizará a México escuchando y dialogando con la gente, incluyendo a la Sección 22, que es parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

El gobernador con licencia de Nuevo León, afirmo en su visita por el estado de Oaxaca que para resolver el problema del magisterio es necesario escuchar a los maestros ya que la reforma educativa "no es igual para todas partes".

Jaime Rodríguez ya había comentado con anterioridad la necesidad de hacer "una reforma a la reforma educativa", sin embargo en su recorrido por Oaxaca se dio cuenta que no conoce a profundidad el conflicto magisterial y que la información que tiene al respecto la ha adquirido de lo que publican los medios de comunicación.

"No puedo predisponer mi actitud a estar en contra de algo que no sé (...) Me sentaré a platicar con quien sea para tranquilizar a México y tranquilizar a México implica que escuchemos, que el gobierno no esté cerrado a nada, abierto a todos", aseguró el candidato independiente.