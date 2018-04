Elecciones 2018: "El Bronco" se echa unos tacos en la Lagunilla

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, recorrió uno de los mercados más famosos de la Ciudad de México, la Lagunilla para echarse unos tacos, degustar un chile relleno en caldillo con arroz, y de paso platicar con los comerciantes y clientes del lugar para pedir su voto en las próximas elecciones del domingo 1 de julio.

Me di una vuelta a comer a la #Lagunilla aquí en #cdmx para echar taco y de pasada poder platicar frente a frente con la gente y lo que necesitamos hacer. pic.twitter.com/FbbEx5iqxP — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 16 de abril de 2018

El Bronco, estuvo alrededor de una hora conviviendo con la gente del lugar, en donde una locataria de nombre Rosa Jaime le pidió que sacara a las personas que le quitan el apoyo a los mercados:

"Los mercados en México ya son patrimonio de la humanidad y se nos hace muy injusto que presidentes van y vienen y los apoyos para los mercados nunca llegan, es por eso que estamos como estamos. ¿Qué le ha pedido al candidato? Le pedí, eso, apoyo y seguridad, eso que tanta falta nos hace a los mexicanos y las mexicanas. Él me ha dicho que de llegar a la presidencia terminará con la corrupción y sacará a los funcionarios que no trabajen y esa me parece una buena propuesta”.

El candidato presidencial también mostró un mensaje de algún ciudadano que supuestamente preguntaba acerca de sus actividades de campaña, y mencionó que así él hacía las cosas en Nuevo León, se comprometió a abrir los Pinos y dar su número de teléfono para atender personalmente a los mexicanos que tengan algo que denunciar, de ganar las elecciones el próximo 1 de julio.

"Yo quiero que tú tengas mi teléfono y me mandes un WhatsApp, que me digas cosas"

Con respecto al tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), se manifestó a favor y dijo que los contratos "hay que revisarlos y hay que revisar todo, como hay que revisar los segundos pisos que hizo Andrés Manuel; o sea, a mí me van a revisar lo que hice en Nuevo León y todos estaremos sujetos a ello”.

También agregó que ni Meade ni Anaya representan una competencia para él, ni siquiera López Obrador, quien hasta el momento encabeza las encuestas.

"Todos son parte del mismo sistema, él (López Obrador) no ha trabajado para pagar aguinaldo a sus trabajadores”