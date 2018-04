Elecciones 2018: "El Bronco" se disculpa con Nuevo León por dejar su cargo

El candidato independiente Jaime Rodríguez "El Bronco" ha ofrecido disculpas a los habitantes de Nuevo León por faltar a su promesa de concluir su administración, en un evento organizado por estudiantes del Tec de Monterrey.

Durante el evento, el auditorio Luis Elizondo, Monterrey, lució vacío, ya que de los mil 800 lugares disponibles, solamente se llenó la mitad, a lo largo de su presentación de aproximadamente una hora con diez minutos.

"El Bronco" expuso que de llegar a la presidencia se estaría cambiando de domicilio, con el fin de pacificar a México, de manera que se iría a vivir un tiempo a Oaxaca para hablar con los maestros, después a Guerrero, a Michoacán y Veracruz.

"El Presidente puede irse a vivir a esos estados, porque hoy puede gobernar al país con el teléfono, ¿o no? Con toda la tecnología que se tiene puede tener una oficina virtual, no necesita estar en Los Pinos, que voy a abrir para que la raza vaya, camine y cheque, porque yo no viviría ahí".