Elecciones 2018: 'El Bronco' quitará a los 'huevones políticos'

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, manifestó que de resultar ganador en las elecciones eel próximo domingo 1 de julio, sacará a los políticos huevones del gobierno.

Agregó que los mexicanos deben estar calmados y demostrar su apoyo a quien resulte ser el presidente para que el país pueda salir adelante.

“Todos debemos estar tranquilos, esperar el día primero y partir del día dos trabajar con el que gane. Yo lo he dicho siempre: si la gente no vota por mí mayoritariamente, trabajaré con el que gane. Ayudaremos a que él país salga adelante, el que sea y trabajaremos en ese sentido”

Accerca de las declaraciones de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, acerca de que se encontrarán con el diablo en caso de haber fraude, El Bronco lamentó que solo busquen generar miedo en la sociedad.

“Ya se dieron cuenta y están tratando de asustar. La sociedad mexicana quiere un gobierno tranquilo, la sociedad mexicana quiere un gobierno que no provoque el enojo, la sociedad mexicana quiere un gobierno eficiente. A mí me parece que esas declaraciones no abonan nada a que México avance, esas declaraciones lo único que provocan es mucho más temor y más miedo”