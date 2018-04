Elecciones 2018: "El Bronco" propone reducir jornada laboral a las madres

El candidato independiente Jaime Rodríguez "El Bronco", ha propuesto durante su visita a la empresa Química Procom, reducir las jornadas laborales para las madres trabajadoras, con el fin de que puedan pasar más tiempo con sus hijos, y apoyando a las empresas con subsidios para que pueda realizarse.

Manifestó no estar en contra de que las mujeres trabajen pero deben hacerlo menos para disfrutar a su familia.

El candidato se ha manifestado de igual forma en contra del maltrato animal.

"El Bronco" expuso que en la segunda parte de su campaña estará publicando un documento que contiene todas sus propuestas.

“Del 15 mayo en adelante publicaremos las propuesta que soy capaz de hacer, de cumplir. El documento será publicado en Facebook para que ahí lo vean. No voy a cometer el mismo error que tuve en Nuevo León de no calendarizar, y entonces las personas querían que hiciera todo en el primer año y eso no se puede, hoy sí lo vamos a hacer”.