Elecciones 2018: "El Bronco" propone cambiar la ley para darle miedo a los delincuentes

El candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", ha propuesto modificar el artículo 22 de la Constitución para castigar a los corruptos y delincuentes, ya que su prioridad es la seguridad.

A pesar de que el Artículo 22 Constitucional decreta: "Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales", el candidato ha sido insistente en propuestas como "mocharle la mano al que robe".

"¿A poco Singapur le pidió permiso al mundo? Yo ya no quiero que ninguna madre llore porque no encuentra a su hijo y todo se debe a la corrupción. Debemos entender eso. El delincuente mata porque el funcionario se hace guaje".

Jaime Rodríguez expresó que él es sensible a la violencia ya que ha sido afectado de manera directa, tanto personal como familiarmente, eso lo diferencia de los otros candidatos.

"Como le dije a Meade: a él no le han secuestrado a nadie, a Andrés Manuel no le han matado un hijo, a Anaya no le han secuestrado a nadie tampoco. Finalmente, son insensibles. Yo sí soy muy sensible a este asunto: creo, firmemente, y lo voy a impulsar y no me rajo".