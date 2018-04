Elecciones 2018: El Bronco no vivirá en Los Pinos.

Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, candidato independiente a la presidencia de México, asegura que no vivirá en los pinos si gana las elecciones del dominio 1 de julio del 2018, vivirá en los estados para que la raza tenga cerca al presidente.

El gobernador con licencia de Nuevo León anunció en su vista por el estado de Oaxaca que no vivirá en la Residencia Oficial de Los Pinos, sin embargo la utilizará para actos protocolarios.

Al igual que el Bronco, otro de los candidatos rumbo a las elecciones 2018 que anunció no vivirá en la residencia oficial es Andrés Manuel López Obrador, candidato por la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ conformada por Morena, PT y PES ya que planea convertir Los Pinos en un complejo cultural.

Referente a la problemática que está viviendo Oaxaca en estos momentos, Rodríguez Calderón aseguró que de ganar las elecciones lo primero que hará será tranquilizar el estado.

Hoy reviví viejos tiempos en #Oaxaca y me dieron la oportunidad de prepararme un raspado. ¿Los han probado? pic.twitter.com/GvoMFvGSWD

“He dicho que inmediatamente de ser presidente me vendré a vivir unos ‘diitas’ a Oaxaca, para escuchar a la gente que no está de acuerdo con algunas cosas que ha hecho el gobierno, que el presidente no ha escuchado, y si lo puedo resolver en uno, dos, tres o cuatro días puedo manejar al país por medio del teléfono, por medio de la tecnología”, dijo el candidato independiente.