Elecciones 2018: 'El Bronco' no se mochará las manos pero pagará multa del INE

El candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', se manifestó en contra de la multa de 739 mil 39 pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazó haber incurrido en actos ilícitos durante las elecciones 2018.

El INE aplicó una sanción al candidato por el financiamiento ilegal en la etapa de recolección de firmas para el registro de su candidatura presidencial, por lo que El Bronco señaló que de ser necesario acudirá a instancias internacionales de derechos humanos para probar su inocencia.

“Ya le contestamos al INE, lo hizo ya mi equipo de jurídico y aceptamos la multa porque no tengo otra alternativa, la cual es injusta y yo no estoy de acuerdo, vamos a acudir a las instancias interamericanas de derechos humanos para demostrar que nosotros tenemos la razón."

Aunque no quiso profundizar en el tema, Rodríguez Calderón negó mocharse las manos, como había prometido en el encuentro con jóvenes de la Universidad Iberoamericana, en caso de que se le compruebe un delito.

No mira aquí están a toda madre, limpiecitas

– Dije que si cometía un delito y no he cometido ningún delito

Aclaró que los que ayudaron a juntar firmas para el registro de su candidatura tienen razón jurídica, así como los empresarios que destinaron recursos privados para su campala no cometieron actos ilegales, ya que solamente transfirieron el dinero de sus empresas a cuentas personales.

“No me está diciendo que cometí un delito yo, me está sancionando con una multa y voy a pagar la multa. Es mi dinero y nadie puede decirme de mi dinero lo que yo tengo que hacer, es dinero privado, no es dinero público”