Elecciones 2018: 'El Bronco' no le guarda rencor al INE

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente, declaró que no le guarda rencor al Instituto Nacional Electoral (INE) pos haberle quitado tiempo de su campaña y acusarlo de irregularidades en la etapa de recolección de firmas, durante las elecciones 2018.

"Ustedes saben que el INE me quitó tiempo de campaña y todavía me sigue acusando de muchas cosas".

Enn su acto proselitista en el municipio de García, Nuevo León, El Bronco manifestó que después de las campañas le pedirá a los consejeros del INE que lo acompañen a recorrer todo México para que puedan verificar que las irregularidades de las que se le acusa, son falsas.

"¿Ustedes tienen credenciales falsas o les pagaron por sacar firmas? Así está la institución que va a ser el árbitro de la elección pero nosotros no le tenemos rencor, pasada la elección voy a invitar a los consejeros del INE a qué recorramos el país verifiquen si hicimos mal o bien las cosas porque en la oficina toman decisiones que no son adecuadas”

También declaró que el evento que se llevó a cabo, fue organizado por él para que el INE no esté molestando a los candidatos independientes a la alcaldía, así como a diputación federal y local, que invitó.

“Este evento es convocado por el Bronco para que los del INE no nos vaya a joder, yo los invité a ellos y me lo van a cargar a mí financieramente, al cabo no traigo dinero para pagar”