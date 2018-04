Elecciones 2018: El Bronco le dice a la raza "Prohibido rendirse"

El candidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón (El Bronco), se mostró muy complacido por poder participar en las elecciones del próximo domingo 1 de julio de 2018, al tiempo que llamó a despertar al “México Bronco” para acabar con el sistema de partidos políticos y le dijo a la raza "Prohibido rendirse”.

En un video compartido a través de Facebook, el gobernador del estado de Nuevo León con licencia aseguró que su lucha “va más allá de una campaña política o una victoria electoral· y que no participa "para ponerme la banda presidencial. Eso no me importa. Esto es el inicio de un cambio desde la raíz”.

Luego, recordó la muerte de su hijo y apuntó: “hay una frase que siempre me repito a mí mismo y que siempre le digo a la raza: prohibido rendirse. ¿Y saben qué? Yo no me rendí, porque cuando encontré a mi hijo sin vida perseguido por la delincuencia, al tenerlo en mis brazos le hice una promesa que estoy decidido a cumplir: dedicarle el resto de mis días para cambiar la actitud y despertar la conciencia de la gente y así ayudar a cambiar este país”.

“Amigos y amigas de todo México: hoy la justicia nos da la razón. Y sí: gracias a dios, gracias a ustedes y gracias a la ley, en estas elecciones sí, sí vamos a estar en la boleta para competir como candidato independiente a la Presidencia de la República. Hoy el Trife (sic) nos confirmó lo que ya sabíamos: que el árbitro se precipitó al sacarnos la tarjeta roja”, señaló, para luego agregar:



“Contrario a estar enojado o resentido con los consejeros del INE porque hicieron más injusta la competencia, hoy me siento contento porque tenemos un tribunal electoral que está encima de los caprichos y de los intereses de los partidos políticos”.

Además, se dio tiempo para lanzar un ataque al candidato que lidera las encuestas, Andrés Manuel López Obrador. “Por eso jamás debemos mandar al diablo las instituciones y, aunque toda esta injusticia me dolía, jamás pensé en convocar a la gente a tomar calles para generar caos como lo hizo ya saben quién, cuando lo mandaron a ya saben dónde”.

Luego, planteó el siguiente escenario: "miren, raza, la cosa está así: somos 88 millones de electores; de esos, sólo 28 millones dicen que van a volver a votar por algún partido, pero hay 60 millones de ustedes que todavía no decide. En el 2015, en Nuevo León, ya derrotamos a todos los partidos con todo su poder, con toda las reglas a su favor, con todo su dinero, con todos sus gobiernos”.

“En Nuevo León iniciamos como hoy: con dos puntos, y al final ganamos con 52 por ciento. Tuvimos más votos que todos juntos. Así que cuando digo que lo imposible es posible, es porque a las pruebas me remito”.

Tras destacar que en los últimos 80 años los partidos políticos se han alineado para formar un régimen corrupto y una red de impunidad y complicidades, aseguró que cuando llegue a la Presidencia “esto se va a acabar. Tenemos que tener justicia y todo mundo debe ser sometido a la justicia”.

Finalmente, el ‘Bronco’ preguntó: “imaginen que es el 1 de julio y ya conocen los resultados. ¿Cómo se irían a dormir mucho más contentos? ¿Sabiendo que otra vez ganaron los partidos políticos o sabiendo que por primera vez tendremos un presidente de México que será libre e independiente?”.

"Tenemos 80 días para darle la vuelta a la historia”, remató.