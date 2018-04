Elecciones 2018: El bronco le dice a la raza “Al huevón nada, al trabajador todo”

Jaime Rodríguez (El Bronco), candidato independiente a la Presidencia de la República, en las próximas elecciones del domingo 1 de julio de 2018, se pronunció en contra de los programas asistencialistas y manifestó su desacuerdo con AMLO “Andrés Manuel quiere regalar el dinero de los que trabajan para dárselos a los que no trabajan, si hay que ayudarle a la gente que tiene necesidad pero hay que ponerlos a trabajar”

“No estoy de acuerdo que Andrés Manuel regale los impuestos que yo pago: ‘al huevón nada, al trabajador todo”, señaló el gobernador de Nuevo León con licencia.

Elecciones 2018: El bronco le dice a la raza “Al huevón nada, al trabajador todo”

De acuerdo con Rodríguez Calderón, lanzará una propuesta en contra de lo que denominó “el populismo, el asistencialismo” al cual acusó de destruir al país.

“Andrés Manuel quiere regalar el dinero de los que trabajan para dárselos a los que no trabajan, si hay que ayudarle a la gente que tiene necesidad pero hay que ponerlos a trabajar”, declaró el aspirante desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

‘El Bronco’ tildó a buena parte de los gobernantes de sentirse Santa Claus, porque “regalan el dinero de la gente que paga sus contribuciones; en Nuevo León no hacemos eso”.

Elecciones 2018: El bronco le dice a la raza “Al huevón nada, al trabajador todo”

De acuerdo con el político, la existencia de programas asistencialistas “es perverso” porque continúa alimentado la pobreza.

“Yo soy el único candidato que ha vencido la pobreza, mi mamá no sabe leer, no sabe escribir, pero tiene un hijo gobernador que hoy es candidato a la presidencia y no recibió ninguna despensa del gobierno”, puntualizó.