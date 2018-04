Elecciones 2018: El Bronco le dice a AMLO que él es la mafia del poder

Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, acusó este miércoles a Andrés Manuel López Obrador de ser “la mafia del poder”, además de pedirle que esté tranquilo y le deje hacer su trabajo, sin dejarse llevar por el enojo.

Esto después de que López Obrador mencionara que el fallo del Tribunal Electoral con el que el Bronco obtuvo su candidatura, a pesar de que presentó apoyos falsos, “tiene mucha miga”.

Andrés Manuel no te enojes, no te asustes, la mafia del poder eres tú, ¿para que te preocupas?, si voy en la cola; no te enganches, sigue con tu chamba, yo haré la mía”, señaló en un video subido a su cuenta de Twitter el gobernador de Nuevo León con licencia.