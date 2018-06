Elecciones 2018: 'El Bronco' impulsará pueblos indígenas con ecoturismo

El candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', se comprometió a impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas con más proyectos de ecoturismo, de ganar las elecciones el próximo domingo 1 de julio.

Durante su recorrido por la comisaría de Kanxoc, en Valladolid, Yucatán, Jaime Rodríguez Calderón dijo a los asistentes que podía notar la tristeza en sus ojos debido a la falta de oportunidades y también sintió su enojo contra el sistema.

El Bronco dijo que eso terminará cuando él llegue a la Presidencia porque sabe cómo vencer la pobreza, sembrando riqueza, atrayendo inversiones y generando empleos. Mencionó el dicho "con dinero baila el perro".

"Imagínense ustedes si tienen y desarrollan este gran potencial que tienen turístico, no van a cobrar one dollar, van a cobrar three dollar o four dollar, van a cobrar, y si cobran, ustedes van a tener dinero, si tienen dinero sus hijos podrán ir a la escuela, podrán divertirse y podrán tener mejores condiciones”