Elecciones 2018: El Bronco hizo reír a los banqueros en Acapulco.

En la Convención Bancaria que se realiza en el puerto de Acapulco y que este año es la edición 81, los aspirantes a una candidatura independiente a la Presidencia de la República tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas y propuestas ante la élite económica y financiera del país.

Tercero al turno, el simpático y el que más risas arrancó, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, se soltó el pelo y dijo:



“Si llego a ser presidente de la República, voy a hacer lo que hice en Nuevo León: Nos apretamos el cinturón, hay que quitar a todos los huevones del gobierno, hay que quitar a todas las dependencias que no sirven, que son un lastre, que no hacen nada más que gastarse el dinero de ustedes”.

E hizo las loas de su gestión en el poco tiempo que estuvo al frente del gobierno nuevoleonés… que mucho le han criticado:



“En Nuevo León en dos años reducimos (sic) la pobreza y la pobreza extrema, quitando el asistencialismo. Soy un enemigo del asistencialismo; mi mamá no sabe leer, no sabe escribir y no recibió programa de Oportunidades para que yo fuera a la universidad, y mi mamá tuvo 10 hijos, obviamente mi padre le ayudó.



“Fui a la universidad, vencí la pobreza sin ningún programa del gobierno, caminé 26 kilómetros diarios para ir a la secundaria. Soy el único aspirante a presidente de este país que ha vencido la pobreza sin necesidad de los programas asistencialistas. Se gasta enorme dinero, cantidades enormes de dinero para sostener a quienes se creen Santa Claus y son los actuales gobernantes de todos los partidos, se creen Santa Claus.

Elecciones 2018: El Bronco hizo reír a los banqueros en Acapulco.



“En nuestro gobierno no tenemos ningún programa asistencialista y no pasó nada, reducimos (sic) la pobreza, generamos condiciones para que la empresa llegue a Nuevo León y generamos certidumbre, bajamos requisitos, permitimos libertad de que la gente pueda acceder a la posibilidad de hacer su negocio más rápido. Fíjense cuánto bajamos la pobreza, la pobreza extrema que es evidentemente algo que todo mundo lo usa como un eslogan de campaña, es ingrato, yo viví esa condición, y nos dicen pobres extremos, como si fuéramos caballitos de circo.



“A mí me enoja y me molesta que los políticos utilicen los recursos públicos para dar dádivas, esperando aplausos, cuando se debe hablar al mexicano y generarle condiciones de empleo y de negocio, y tenemos que ver tantos requisitos que hacen y tienen los diputados en el Congreso, inventan tantas leyes que nadie se las conoce.



“No puede seguir México así, necesitamos mandar a su casa a los políticos, jubilarlos pero sin pensión. Eso es lo que yo quiero hacer. Quitemos el poder a los partidos y vamos a devolvérselo a los ciudadanos”.