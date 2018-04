Elecciones 2018: “El Bronco en la boleta violenta el proceso electoral” Tatiana Clouthier

La coordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier se mostró preocupada por la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya que el Tribunal "nos vuelve a poner en entredicho todos estos datos que el INE presentó como anomalías".

Esto, luego de que el TEPJF falló a favor de Jaime Rodríguez "El Bronco", quien podrá participar como candidato independiente el próximo domingo 1 de julio. Clouthier recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de contar los votos y el TEPJF le dará validez jurídica a la elección, es decir, el Tribunal tendrá la última palabra.

Aseguró que el Tribunal “no se apega al derecho y está haciendo mal las cosas”, ya que el INE demostró que el 58% de las firmas que Jaime Rodríguez entregó eran apócrifas, 810 mil 995 firmas no fueron encontradas en la lista nominal; 158 mil 532 fueron simulaciones de firmas; 205 mil 721 de los apoyos presentados fueron fotocopias de firmas; y 23 mil 644 fueron documentos no válidos.

“Yo creo que el INE hizo su tarea, nos está mostrando cuales son las irregularidades y el TRIFE se está comportando como en Coahuila en no revisa las inconsistencias e inconformidades, es la propia prueba de que las cosas no están bien hechas. Exijo al tribunal que se apegue a derecho y no violente esta situación horrorosa”