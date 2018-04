Elecciones 2018: El Bronco eliminará el salario mínimo.

Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco’, candidato independiente a la Presidencia de México, afirmó en su visita a la ciudad de Toluca que de ganar las elecciones del domingo 1 de julio del 2018 eliminará el salario mínimo ya que las personas deben ganar en base a lo que hacen.

“El salario mínimo no debe ser la base de un salario. Por eso yo voy a proponer desaparecer el salario mínimo. Que no sea la base el salario mínimo, que sea el talento, la capacidad, el esfuerzo de cada quien. Que se le pague en base a lo que hace y no en base al salario mínimo (sic)".