Elecciones 2018: El Bronco dice que el voto útil es “idiota y cobarde”

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco”, candidato independiente por la Presidencia de México, consideró que la petición de Ricardo Anaya y José Antonio Meade hacia los mexicanos sobre hacer uso del voto útil en las próximas elecciones del domingo 1 de julio del 2018, no es más que un voto “idiota, cobarde y desesperado”.

La #elección no sólo es convocar, también es definir un proyecto completo y eso estamos haciendo. #VotaIndependiente

Dichas declaraciones la hizo El Bronco este viernes por la mañana durante la presentación de su proyecto de gobierno titulado "Hagamos del México fregado, un México fregón" en Monterrey, Nuevo León.

El candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, ha invitado al voto útil en el último periodo de campaña, ya que ha dicho que él es el único que puede vencer a Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Por su parte René Juárez Cisneros, dirigente nacional del PRI, aseguró que es momento de llamar al verdadero voto útil a favor de Meade, candidato presidencial de la coalición “Todos por México”.

El presidenciable indicó que hay dos opciones en esta elección, un extremo representado por AMLO, en el que se busca el "asistencialismo" y otro encabezado por El Bronco, quien busca que la gente le pague menos al Gobierno y tenga más dinero en sus bolsillos. El independiente dijo que entre estos dos polos, se encuentran Meade y Anaya.

Hoy he convencido a la gente de que hay sólo 2 extremos: quien quiere regalar su dinero con el asistencialismo y quien quiere bajar los impuestos. Y tú ¿de qué lado estás? #VotaIndependiente

El Bronco se mostró confiado en que en las elecciones 2018 la raza mexicano votará por el cambio que él representa.

Los ejes de su plan de gobierno son desarrollo humano, desarrollo sustentable, desarrollo económico, gobierno eficaz y transparente, y seguridad y justicia.

El presidenciable insistió en la necesidad de que cada zona de México tenga su plan, pues todas son diferente, por lo que expertos ya trabajan en ello.

“Son alrededor de 18 zonas en el país con base en lo que están planteando los expertos. No estamos viendo el país solo en condiciones geográficas, sino también de acuerdo a su condición climatológica y económica”, agregó.

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, propuso la figura de jueces especiales para juzgar a otros jueces, al considerar que los árbitros jurídicos nunca son sometidos a un juicio sobre sus decisiones.

El independiente reafirmó sus propuestas entre las que destacan disminuir el IVA y el ISR, una Presidencia itinerante, incrementar el salario de los policías y dignificar la labor docente.

Además “el Bronco” mencionó que hará campaña hasta el día de la elección para que la gente lo conozca, aunque la veda electoral inicie el 28 de junio.

“Vamos a hacer campaña del día 27 de junio al día primero de julio para que la gente nos conozca, no estamos impedidos. La ley dice que no podemos hacer eventos públicos pero sí podemos comunicar a través de las redes sociales todo lo que queramos hasta el día de la elección, será todo el voluntariado no lo hará el candidato”, señaló.