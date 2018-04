Elecciones 2018: "El Bronco" dice que AMLO tuvo problemas de chiquito

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", candidato independiente a la Presidencia de la República, nuevamente ha hecho comentarios acerca de su contendiente Andrés Manuel López Obrador, pues le preocupa que cambie de opinión todos los días como si fuera "otra cosa", asegura que él así es "creo que de chiquito tuvo problemas".

“Si recuerdas lo que dijo de mí, dijo que era muy fregón cuando andaba en campaña, que la mafia del poder me quería fregar y gané, y luego dijo que yo era de la mafia del poder. Ahora con el tema de las firmas dijo que el INE debía de darme oportunidad porque todos los independientes éramos necesarios para la democracia, luego le gano yo al INE en el TRIFE y dice que yo debería estar en la cárcel, entonces así es Andrés Manuel, creo que de chiquito tuvo problemas, ese es Andrés Manuel”

Cuando se le cuestionó acerca del avión presidencial en Tapachula, Chiapas, respondió que está preocupado porque la gente no entienda que Andrés Manuel cambiará de opinión como si fuera otra cosa y eso no está bien. Defendió la idea de que el presidente cuente con un avión pero dice que con la venta de el que se tiene no se pueden resolver los problemas de todo México.

"A mí me da mucha preocupación que la gente no entienda que Andrés MAnuel va a cambiar de opinión como cambiar de otra cosa, y eso no está bien para México, porque somos un país que merecemos respeto, que tiene problemas que resolver el Presidente".

Mencionó que a AMLO le gusta hacer declaraciones para ganar voluntades, como el tema del aeropuerto "Antes admiraba a Carlos Slim; hoy dice que no. Antes él colaboró con don Carlos Slim para desarrollar al DF y hoy ya se le olvidó".

Ante cientos de personas en Tapachula, les propuso desarrollar la región con el apoyo de empresarios para que no tengan que irse al norte: "Chiapas puede ser una California de México, si no tenemos un gobierno corrupto y ratero".