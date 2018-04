Elecciones 2018: El Bronco demandará al INE

Jaime Rodríguez, ‘El Bronco’, nuevo candidato a la presidencia de México, en las elecciones del próximo domingo 1 de julio de 2018, anunció que denunciará al Instituto Nacional Electoral (INE) “porque quien denosta, deberá probarlo”. arirmó El Bronco.

En entrevista con Noticias MVS, el gobernador independiente con licencia dijo sentirse “comprometido” con el cambio del sistema político mexicano.

Rodríguez Calderón tachó a los consejeros del INE de “tramposos”, a quienes también acusó de colocarlo en desventaja, misma que corrigió desde su perspectiva, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Tenemos que sentar el precedente de que ningún consejero tiene el derecho de probar, a mí me juzgaron y sentenciaron”, acotó ‘El Bronco’.

El candidato independiente acusó al INE de contar con una aplicación apócrifa e inútil,“si yo le mandaba una copia de mis zapatos, el INE la tomó como una suplantación”.

Responde 'El Bronco' a Zavala

“No debe estar enojada, no le compito a ella; ella no es independiente, no ha sido nunca independiente, no ha sido ciudadana, es panista”, declaró el candidato.

De acuerdo con Rodríguez, es el único gobernador independiente de México, “soy el único que ha logrado una victoria venciendo al sistema”.

“Yo no tengo quien me mande y ella sí tiene quien la mande, su marido”, añadió en la entrevista.

‘El Bronco’ también dijo que rechazará el financiamiento público y retó a sus adversario a devolver el dinero, “vamos a darnos con la mano limpia”. Jaime Rodríguez, ‘El Bronco’.