Elecciones 2018: "El Bronco" considera armar a ciudadanos para enfrentar delincuencia

Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', candidato a la Presidencia de México por la vía independiente, manifestó que se debe considerar la posibilidad de armar a los ciudadanos ante la situación de violencia e inseguridad que vive el país, por lo que podría ser una alternativa, rumbo a las elecciones, el próximo domingo 1 de julio.

Durante una conferencia de prensa en Puebla, El Bronco fue cuestionado por uno de sus simpatizantes acerca de si deben armarse para acabar con tanta rata que hay, por lo que respondió que es una propuesta a considerar.

El Bronco señaló que el gobierno tiene que aplicar sanciones más estrictas para que los delincuentes le teman al ciudadano y a la autoridad, no al revés, ya que tienen que entender que le hacen daño a México, y a través del gobierno se tiene que trabajar por los ciudadanos para ir tras el delincuente.

“El delincuente debe tenerle miedo a la autoridad, no la autoridad al delincuente; el delincuente tiene que tenerle miedo al ciudadano, no el ciudadano al delincuente y es tiempo que empecemos a hablar de eso, no podemos seguir creciendo en el tema de maldad y violencia”

Jaime Rodríguez Calderón declaró que de acuerdo a sus propias mediciones y las redes sociales, él será el próximo presidente de la nación.

No obstante, hizo un llamado a que en estas elecciones se vote con responsabilidad ya que sus contendientes son como arañas.

Finalmente El Bronco mostró el contenido de su cartera, criticando a su adversario Andrés Manuel López Obrador por negarse a hacerlo en el último encuentro presidencial.

“Yo si traigo mi cartera con mi tarjeta que trae lana suficiente, porque me la he ganado yo para gastarlo en lo que me dé mi gana y AMLO trae en su cartera la foto de Elba Esther Gordillo. Aquí traigo todos los santos; si uno tira hueva, otro me ayuda, traigo un Sagrado Corazón milagroso, un rosario que mi mamá me dio, a la virgen de Guadalupe y dos tarjetas”.