Elecciones 2018: El Bronco candidato independiente a la presidencia

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó en la madrugada de este martes que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe dar por cumplidos los apoyos para Jaime Rodríguez Calderón, 'El Bronco', aspirante presidencial, en las próximas elecciones del domingo 1 de julio de 2018.

Con una votación de 4 a 3 a favor de los magistrados Felipe Fuentes Barrera, José Luis Vargas Valdez, Mónica Aralí Soto Fregoso e Indalfer Infante González, la Sala Superior del TEPJF indicó que 'El Bronco' no recibió por parte del órgano electoral las formas adecuadas para validar las firmas recabadas para lograr su candidatura.

Instruye el #TEPJF al @INEMexico a emitir nuevo acuerdo sobre registro de Jaime Heliodoro Rodríguez como candidato independiente a la Presidencia si reúne los demás requisitos exigidos por la ley.

Entérate de más detalles en el #boletín de prensa: https://t.co/9yKnM3XRtc. pic.twitter.com/e9cThlB9Qr — TEPJF (@TEPJF_informa) 10 de abril de 2018

Para que se confirme la aparición de ‘El Bronco’ en la boleta, el INE debe emitir un nuevo acuerdo con base en lo resuelto por el Tribunal.

"El INE deberá emitir un nuevo acuerdo, para pronunciarse respecto al cumplimiento de los demás requisitos legales atinentes y, de ser el caso, otorgar el registro correspondiente, sin que ello implique la validación de apoyos que no cumplan los parámetros normativos", explicó el TEPJF en un comunicado.

Tener fe, nunca soltarse de la mano de Dios, prohibido rendirse a pesar de los grandes obstáculos que nos pone la vida.



¡Gracias a todas las familias de México por todo el apoyo y poner su esperanza en este proyecto Independiente, hoy se hace justicia! pic.twitter.com/65aXIf5sdW — Adalina_Davalos (@Adalina_Davalos) 10 de abril de 2018

Aquí te explicamos cuatro razones que 'reavivaron' la candidatura a la Presidencia del primer gobernador independiente de México

El INE negó al 'Bronco' el derecho a una correcta defensa

El TEPJF dijo que el INE negó el derecho de una completa y adecuada audiencia a Rodríguez Calderón debido a que el protocolo determinado por el órgano electoral dificultó al aspirante presidencial el contar con argumentos y pruebas para contradecir su decisión.



Cabe destacar que 'El Bronco' asistió a 12 audiencias ante la autoridad electoral para la revisión de votos.

La Sala Superior también determinó que el gobernador con licencia de Nuevo León no recibió por parte del INE notificaciones sobre las causas por las que algunos de sus apoyos fueron no fueron válidos.

El TEPJF indicó que hubo aspectos de la revisión en los que el INE tomó decisiones de forma unilateral, por considerar que no eran subsanables, por lo que no dio acceso al gobernador con licencia para su revisión.

El INE tampoco permitió que el aspirante independiente a la Presidencia contara con la documentación analizada por la autoridad para respaldar su defensa.

El Bronco no tuvo la posibilidad de comprobar la totalidad de los apoyos inválidos

La Sala Superior del TEPJF consideró que Rodríguez Calderón no recibió la oportunidad de comprobar la validez de la totalidad de los apoyos considerados inválidos.

En marzo, el Instituto Nacional Electoral definió en la fase definitiva de la revisión de apoyos, que de los 2 millones 34 mil firmas recabadas por el gobernador con licencia, un millón 198 mil 489 no podían ser contadas.

Nunca renunció al derecho de audiencia

Sobre el procedimiento que el gobernador con licencia de Nuevo León tomó para revisar los votos que fueron declarados inválidos, el TEPJF expresó que el INE no puede considerar esta acción como una renuncia del derecho de audiencia.

"Respecto a la estrategia del aspirante a candidato de dar preferencia a la revisión de los respaldos desestimados por inconsistencias que le generaban mayor porcentaje de subsanación que a otros, la Sala Superior indica que no puede considerar como una renuncia del derecho de audiencia o un consentimiento para no verificar la invalidación de apoyos (...) ya que ello aconteció en una fase de revisión preliminar de los respaldos”.

La revisión de firmas inválidas del INE no fue la adecuada

La Sala Superior del TEPJF indicó que 'El Bronco' no recibió la oportunidad de verificar los apoyos desestimados durante la etapa preliminar (un millón 198 mil 489) con el argumento de que el INE se encontraba en la etapa de revisión definitiva.

Sin embargo, el órgano electoral sí examinó algunos apoyos de la primera etapa, ya que hizo una revisión cualitativa de los documentos con los cuales los ciudadanos otorgaron su respaldo al aspirante.

La forma en la que el INE examinó las firmas recabadas por los aspirantes independientes a la Presidencia se dividió en dos fases: preliminar y definitiva.

En la segunda etapa, el órgano electoral restó del número de apoyos exhibidos en la primera etapa aquellos avales obtenidos por medio de la simulación o fotocopias de credenciales de elector, así como las firmas que no presentaran documentación válida.

El magistrado Felipe Fuentes Barrera indicó que el aspirante independiente pudo revisar 392 mil 501 firmas de las 810 mil 847 calificadas como inválidas, recuperando 48 mil 334 apoyos, por lo que se quedó, en ese momento, a 16 mil 656 apoyos para lograr la candidatura independiente.

Ante esto, el TEPJF consideró que si a Rodríguez Calderón le faltaba el 1.92 por ciento de apoyos para llegar al umbral necesario exigido por el INE, "está ante la posibilidad de que, deriviado de una revisión exhaustiva de los apoyos, su situación jurídica frente a la oportunida de postularse cambie".