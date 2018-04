Elecciones 2018: El Bronco aseguró que “cortar mano es una propuesta seria"

En Reunión con estudiantes de la Universidad de Celaya, el aspirante independiente a la presidencia de México, en las elecciones del 1 de julio de 2018, Jaime Rodríguez Calderón (El Bronco), señaló que ya se está asesorando con un grupo de abogados para estudiar su iniciativa de “cortarle la mano” a los que roben.

Para este fin, agregó el gobernador con licencia de Nuevo León, ya se está asesorando con un grupo de abogados, de acuerdo al reporte del noticiero "En Punto”.

¿Cómo ven lo que sucedió hoy durante la platica en la Universidad de #Celaya? ¿Están de acuerdo? RT. pic.twitter.com/1WJxu15vKw — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) April 25, 2018

"Es una propuesta seria en la que nosotros haremos la iniciativa y evidentemente esa iniciativa tendrá que ser discutida, pero no hay otra forma, no le veo solución “, señaló el aspirante independiente a la presidencia.

“La mayoría de los delincuentes de este país no le tienen miedo a la ley, no le tienen miedo a los jueces y no le tienen miedo a la justicia y entonces tenemos que ver nosotros para conservar una sociedad empezar a ver otras alternativas y esta es una de ellas, yo no veo que sea malo que lo estemos debatiendo", agregó.

En un video difundido el mismo día, el “Bronco” señaló que también simpatiza con la ida de aplicar pena de muerte a los violadores, asesinos y ladrones que “roben en grande”.

“Claro que sí, claro que sí”, señaló Rodríguez Calderón, agregando “porque al delincuente le daría miedo”.