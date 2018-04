Elecciones 2018: El Bronco asegura que Slim ha generado riqueza y AMLO pobreza

.. @lopezobrador_ cambia de opinión como si esto se tratara de un juego, no se da cuenta que criticar y denostar cualquiera lo puede hacer y #México no necesita eso porque para avanzar necesitamos reflexionar y no señalar al de enfrente. pic.twitter.com/gowDRuyFN7

— JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 17 de abril de 2018