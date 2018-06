Elecciones 2018: El Bronco asegura los independientes acabarán con partidos.

Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, candidato independiente a la presidencia de México, comentó que es un avance que existan cada vez más candidatos sin partido, sobre todo en las elecciones del domingo 1 de julio del 2018, ya que poco a poco le están ganando la batalla a los partidos políticos.

El Bronco señaló en Torreón que se siente orgulloso de ser uno de los responsables de iniciar las candidaturas independientes en México, ya que es una evolución positiva para la democracia.

“Ha avanzado mucho en el país, puedo estar orgulloso y satisfecho de que yo he iniciado esto a pesar de la adversidad de un sistema que creo que hoy se está liberando. El país tiene ya casi mil candidatos independientes, no tenía más que uno. La gente ya se ha liberado o se está liberando, no sé hasta dónde alcance (…) El número de electores que está siguiendo a los independientes eran miles, hoy son millones y esto va a terminar con la partidocracia, si no es en ésta es en la que sigue”.