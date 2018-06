Elecciones 2018: "El Bronco" anuncia ejército digital contra mapaches electorales

El candidato a la Presidencia de la República por la vía independiente Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', anunció que enviará a las calles un ejército caza mapaches, para que a través de redes sociales denuncien los delitos electorales y vigilen que los partidos políticos no compren votos ni roben casillas en estas elecciones 2018

De esta forma los voluntarios estarían tomando evidencia y harán viral en minutos si hay algo sospechoso, por lo que desde la próxima semana él estará haciendo videos acerca del tema. También agregó que estaría dando recompenzas a quienes detecten delincuentes electorales.

“Yo voy a dar recompensas a aquellos que cacen a los mapaches, pues a lo mejor les regalo un caballo, es lo que tengo, un becerro, una chiva, un borrego, una gallina, un gallo, de lo que yo tengo para que luego no me critiquen, de lo que yo tengo, a ver quién pesca al ratero de las casillas y a ver quién empieza a repartir despensas”

El Bronco manifestó estar sorprendido por el crecimiento de sus seguidores y el gran recibimiento que le han dado en Querétaro, aunque su contendiente del Frente, Ricardo Anaya, es originario de ese estado.

“Querétaro nos ha dado una simpatía, quizá para mi inesperada porque finalmente de aquí es el otro candidato, a quien veo que no le tienen aprecio, no sé por qué razón, no le pregunté a la gente pero dicen, pero nos dicen ‘preferimos que gane usted que Anaya’, a mí eso me llamó la atención“