Elecciones 2018: "El Bronco" afirma que las Fuerzas Armadas deben permanecer en las calles

Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", candidato independiente a la Presidencia de la República, afirmó que no hay institución que pueda suplir a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) para mantener el orden, por lo que en su estrategia de seguridad permanecerán en las calles.

"El Ejército es la mejor institución que tiene México en el tema de seguridad, yo creo que quienes los han denostado lo han hecho de una manera perversa, tienen que seguir en la calle, la gente necesita confianza y no hay todavía una institución de seguridad fuerte en el país como para que saquemos a los militares de la calle, sería un grave error, el delincuente andaría como Juan por su casa"

Durante su visita en Toluca, el candidato estuvo hablando con diferentes comerciantes, boleó zapatos en Los Portales mientras habló acerca de la economía de México. Mencionó que se tiene que hablar claro y a "calzón quitado" con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien ha estado interviniendo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues muchas familias dependen de ese acuerdo para mantenerse.

"México depende mucho de la economía del mundo, por eso no estoy de acuerdo con Andrés Manuel, nosotros en el norte nos enoja que nuestros impuestos sean regalados a los huevones, a los que no trabajan, a los que no se esfuerzan, a los que no buscan la oportunidad de mantener a su familia".

Acusó a Andrés Manuel López Obrador de aprovecharse de su asistencialismo y populismo para beneficiar a los que no se esfuerzan por trabajar y se comprometió a evitar que llegue al gobierno.

"Voy por Andrés Manuel porque es el que va en el primer lugar, si voy a la competencia no es para ir en tercer lugar o en cuarto, quiero ir en primer lugar y si Andrés Manuel va en primer lugar, bueno tengo que competirle a él, no se trata de una, yo siempre compito para ganar, lo voy a rebasar por la derecha, no por la izquierda".

Finalmente, aseguró que llevará diversas propuestas al próximo debate presidencial el domingo.